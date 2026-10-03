«Чувствую себя немного свежее». Соболенко — о физическом состоянии в концовке сезона

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своём физическом состоянии в концовке сезона.

– Если говорить о календаре, все турниры «Большого шлема» уже завершены. Чувствуете ли вы на корте, что теперь нет того напряжения, которое возникает в преддверии турниров «Большого шлема»? Впереди Итоговый турнир.

– Вы имеете в виду конец сезона?

– Да. Если сравнивать с выступлениями непосредственно перед Уимблдоном или «Ролан Гаррос».

– Думаю, в целом перед Уимблдоном, «Ролан Гаррос», Открытым чемпионатом Австралии или US Open мы немного свежее. Всё зависит от того, как ты выступаешь на турнирах «Большого шлема». В этом году половину сезона я провела не очень хорошо. У меня были определённые проблемы.

Мне кажется, в этом году я чувствую себя немного свежее и как будто больше от себя ожидаю. При этом стараюсь не создавать слишком больших ожиданий и концентрироваться на себе.

Но в целом, если сезон складывается хорошо, к его концу начинаешь чувствовать, что у тебя уже немного не хватает энергии и сил продолжать бороться, особенно перед Итоговым турниром. Становишься немного снисходительнее к себе. В этом сезоне всё иначе, поэтому я чувствую себя свежей и готовой продолжать, – сказала Соболенко в микст-зоне турнира в Пекине.