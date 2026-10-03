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Янник Синнер снялся с «Мастерса» в Шанхае

Янник Синнер снялся с «Мастерса» в Шанхае
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер не выступит на «Мастерсе» в Шанхае, который пройдёт с 7 по 18 октября

«К сожалению, я не смогу выступить на турнире Rolex Shanghai Masters в этом году, как надеялся. Мне всегда нравится играть перед шанхайскими болельщиками, очень жаль, что на следующей неделе я не смогу этого сделать. Спасибо вам за поддержку. С нетерпением жду новой встречи в следующем году!» — написал Синнер в социальных сетях.

Ранее Синнер снялся с турнира категории АТР-500 в Пекине из-за травмы колена.

Действующим чемпионом соревнований в Шанхае является представитель Монако Валантен Вашеро.

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