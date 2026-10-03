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«Они обязаны это делать». Мирра Андреева с юмором высказалась о поддержке своей команды

«Они обязаны это делать». Мирра Андреева с юмором высказалась о поддержке своей команды
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева после выхода в третий круг турнира WTA-1000 в Пекине высказалась о поддержке своей команды.

— А как же поддержка тренерского штаба?
— Конечно, моя команда всегда рядом, на трибуне. Разумеется, они меня поддерживают — в конце концов, они же моя команда, так что обязаны это делать (улыбается). Не знаю, это здорово — чувствовать, что они со мной и поддерживают меня, — сказала Андреева на пресс-конференции.

За выход в 1/8 финала соревнований Мирра Андреева поспорит с бывшей россиянкой Полиной Кудерметовой, которая ныне представляет Узбекистан.

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