«Это цель, буду за неё бороться». Швёнтек — о путёвке на Итоговый турнир WTA — 2026

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», девятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек призналась, что считает борьбу за путёвку на Итоговый турнир WTA — 2026 одной из главных целей на остаток сезона.

– Турниры «Большого шлема» завершены. В борьбе за путёвку на Итоговый турнир ещё многое может измениться. Как вы смотрите на оставшуюся часть сезона?

– Конечно, это моя цель. Буду за это бороться. Разумеется, я об этом знаю. Но это не меняет того факта, что пока всё кажется довольно далёким, поскольку впереди ещё много турниров, на которых можно набрать большое количество очков.

Стараюсь двигаться шаг за шагом, потому что, когда сосредоточена только на следующем матче, показываю свой лучший теннис. Я никогда не была в такой ситуации, поэтому это определённо новый опыт в моей карьере, — сказала Швёнтек в микст-зоне турнира в Пекине.