«Похоже на серию домашних турниров». Наоми Осака — о завершающей части сезона-2026

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала о своём отношении к завершающей части сезона-2026.

– Теперь, когда турниры «Большого шлема» в этом году завершены, как вы смотрите на концовку сезона? Это уже подготовка к 2027 году или желание просто хорошо завершить нынешний сезон?

– Для меня это азиатская серия турниров, что-то вроде моей домашней серии. Хотя я вообще всё называю домашней серией (улыбается).

Мне очень нравится здесь находиться. Я уже выигрывала этот турнир. Завершу сезон в Токио, который тоже считаю своим домом. Просто хочу хорошо выступить, чтобы получить возможность быть выше посеянной перед Открытым чемпионатом Австралии. Я определённо постараюсь сделать всё возможное, а там посмотрим, что получится, – сказала Осака в микст-зоне турнира в Пекине.