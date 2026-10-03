15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Похоже на серию домашних турниров». Наоми Осака — о завершающей части сезона-2026

«Похоже на серию домашних турниров». Наоми Осака — о завершающей части сезона-2026
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала о своём отношении к завершающей части сезона-2026.

– Теперь, когда турниры «Большого шлема» в этом году завершены, как вы смотрите на концовку сезона? Это уже подготовка к 2027 году или желание просто хорошо завершить нынешний сезон?
– Для меня это азиатская серия турниров, что-то вроде моей домашней серии. Хотя я вообще всё называю домашней серией (улыбается).

Мне очень нравится здесь находиться. Я уже выигрывала этот турнир. Завершу сезон в Токио, который тоже считаю своим домом. Просто хочу хорошо выступить, чтобы получить возможность быть выше посеянной перед Открытым чемпионатом Австралии. Я определённо постараюсь сделать всё возможное, а там посмотрим, что получится, – сказала Осака в микст-зоне турнира в Пекине.

Материалы по теме