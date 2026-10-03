Олимпийская чемпионка Вэньцзин Суй посетила матч Калинской и Циньвэнь в Пекине
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Олимпийская чемпионка в парном катании, китайская фигуристка Вэньцзин Суй посетила матч 22-й ракетки мира российской теннисистки Анны Калинской и олимпийской чемпионки 2024 года в одиночном разряде китаянки Чжэн Циньвэнь во втором круге турнира категории WTA-1000 в Пекине, Китай.
Пекин (ж). 2-й круг
03 октября 2026, суббота. 11:10 МСК
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 1
Rt
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Анна Калинская
А. Калинская