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Олимпийская чемпионка Вэньцзин Суй посетила матч Калинской и Циньвэнь в Пекине

Олимпийская чемпионка Вэньцзин Суй посетила матч Калинской и Циньвэнь в Пекине
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Олимпийская чемпионка в парном катании, китайская фигуристка Вэньцзин Суй посетила матч 22-й ракетки мира российской теннисистки Анны Калинской и олимпийской чемпионки 2024 года в одиночном разряде китаянки Чжэн Циньвэнь во втором круге турнира категории WTA-1000 в Пекине, Китай.

Пекин (ж). 2-й круг
03 октября 2026, суббота. 11:10 МСК
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
6 4 		6 3
7 7 		4 0
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская