Олимпийская чемпионка Вэньцзин Суй посетила матч Калинской и Циньвэнь в Пекине

Олимпийская чемпионка в парном катании, китайская фигуристка Вэньцзин Суй посетила матч 22-й ракетки мира российской теннисистки Анны Калинской и олимпийской чемпионки 2024 года в одиночном разряде китаянки Чжэн Циньвэнь во втором круге турнира категории WTA-1000 в Пекине, Китай.