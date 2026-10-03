Новак Джокович: удивительно, что Китай как страна хочет инвестировать в наш спорт

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о развитии тенниса в Китае, а также о поддержке китайских болельщиков.

— Второй матч подряд вы благодарили болельщиков на китайском языке. Как вам удалось выразить им благодарность даже полными фразами?

— Вы очень добры, но, кажется, вы забыли. Это фразы, которые я повторяю уже много лет. Честно говоря, не очень доволен собой. Мне нужно улучшить свой китайский, придумать новые предложения и фразы. Спасибо, что напомнили. Надеюсь, в следующем матче я попробую использовать одну-две фразы, которые будут немного другими.

В любом случае знаю основные фразы, которыми выражаю свою благодарность болельщикам и искреннюю любовь к ним за их поддержку, которая, честно говоря, была невероятной в последних нескольких матчах.

Безумно рад тому, что оба матча первого раунда прошли при полном стадионе. Честно говоря, мог только мечтать об этом. Думаю, любой теннисист мечтает играть при полных трибунах на каждом матче. Да, я благодарен за то, что нахожусь в таком положении и получаю поддержку и признание от людей здесь. Китайцы любят теннис. Они любят ракеточные виды спорта. Мы это знаем.

Китай обладает давними теннисными традициями, дело не только в турнирах, но и в большом количестве разных игроков разных возрастов, добившихся успеха на протяжении многих лет, особенно среди женщин.

Думаю, что по количеству и оснащению теннисными кортами Китай не может сравниться ни с одной другой страной. Я не был ни на одном из этих кортов, но от Чэнду до других мест проведения турниров, я вижу центральные корты, о которых другие континенты могут только мечтать. Это очень в