Швёнтек — о тренировках с Надалем: для меня было огромной честью быть с ним на корте

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», девятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о влиянии тренировок с испанцем Рафаэлем Надалем на свою игру.

«Для меня было огромной честью тренироваться с ним на корте. Я до сих пор под впечатлением. Несмотря на то что он уже не играет, по-прежнему остаётся для меня источником огромного вдохновения. Возможность потренироваться с ним была действительно замечательной. При этом в апреле я сменила тренера, поэтому мне кажется, что сейчас он оказывает на меня большее влияние, потому что мы каждый день проводим время вместе на корте. Мы пытаемся изменить некоторые вещи. Конечно, понимаю, что, должно быть, он использовал некоторые из них и с Рафой. Это очень вдохновляет. Я действительно благодарна за весь этот процесс», – сказала Швёнтек в микст-зоне турнира в Пекине.