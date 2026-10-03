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Франсиско Серундоло — Якуб Меншик, результат матча 3 октября 2025, счет 2:0, 2-й круг АТР-500 в Пекин

Определился соперник Даниила Медведева по матчу 1/4 финала турнира в Пекине
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22-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло вышел в 1/4 финала турнира АТР-500 в Пекине, Китай, обыграв чеха Якуба Меншика (14-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Пекин (м). 2-й круг
03 октября 2026, суббота. 15:10 МСК
Франсиско Серундоло
20
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Якуб Меншик
15
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут. За время матча Франсиско Серундоло не вып