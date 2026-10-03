Определился соперник Даниила Медведева по матчу 1/4 финала турнира в Пекине

22-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло вышел в 1/4 финала турнира АТР-500 в Пекине, Китай, обыграв чеха Якуба Меншика (14-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут. За время матча Франсиско Серундоло не вып