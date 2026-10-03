Определился соперник Даниила Медведева по матчу 1/4 финала турнира в Пекине
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22-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло вышел в 1/4 финала турнира АТР-500 в Пекине, Китай, обыграв чеха Якуба Меншика (14-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.
Пекин (м). 2-й круг
03 октября 2026, суббота. 15:10 МСК
20
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 0
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15
Якуб Меншик
Я. Меншик
Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут. За время матча Франсиско Серундоло не вып