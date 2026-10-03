«Есть возможности улучшить своё положение». Швёнтек — о мотивации в концовке сезона

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», девятая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о мотивации в концовке сезона-2026.

– Арина говорила, что с момента приезда в Китай её мотивирует борьба за возвращение на первое место в рейтинге и что в концовке сезона она чувствует больше мотивации, чем раньше, когда рейтинговые позиции уже были определены. Чувствуете ли вы что-то похожее — что до конца года у вас есть конкретная цель, за которую можно бороться?

– Мой сезон не был слишком позитивным, поэтому у меня есть много возможностей улучшить своё положение. Это всегда приятно, потому что у тебя есть конкретная цель, к которой можно стремиться. Да, я понимаю Арину, потому что, когда ты первая ракетка мира, кажется, что все нацелены на тебя. Ты просто пытаешься убежать от преследователей. Ты уже не догоняешь, а сама становишься той, кого преследуют. Я прекрасно понимаю, что она чувствует. Но, конечно, у каждого своя история. Нет смысла сравнивать, – сказала Швёнтек в микст-зоне турнира в Пекине.