Елена Рыбакина проиграла свой первый же матч в статусе первой ракетки мира

Первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проиграла в своём первом же матче в статусе лидера рейтинга WTA. Во втором круге «тысячника» в Пекине она уступила представительнице Армении Алине Чараевой, занимающей в мировом рейтинге 118-е место, со счётом 6:3, 4:6, 3:6.

Рыбакина официально возглавила рейтинг WTA 14 сентября после победы на US Open – 2026. В финале Открытого чемпионата США она одолела белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2. Этот титул турнира «Большого шлема» стал третьим в карьере Елены и вторым — в сезоне. Ранее она побеждала на Уимблдоне и Australian Open.