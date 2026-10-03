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Елена Рыбакина проиграла свой первый же матч в статусе первой ракетки мира

Елена Рыбакина проиграла свой первый же матч в статусе первой ракетки мира
Комментарии

Первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проиграла в своём первом же матче в статусе лидера рейтинга WTA. Во втором круге «тысячника» в Пекине она уступила представительнице Армении Алине Чараевой, занимающей в мировом рейтинге 118-е место, со счётом 6:3, 4:6, 3:6.

Пекин (ж). 2-й круг
03 октября 2026, суббота. 15:40 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
3 		6 6
         
Алина Чараева
Армения
Алина Чараева
А. Чараева

Рыбакина официально возглавила рейтинг WTA 14 сентября после победы на US Open – 2026. В финале Открытого чемпионата США она одолела белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2. Этот титул турнира «Большого шлема» стал третьим в карьере Елены и вторым — в сезоне. Ранее она побеждала на Уимблдоне и Australian Open.

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