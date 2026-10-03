«Почувствовала дискомфорт в стопе». Рыбакина — о вылете с «тысячника» в Пекине
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Первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о поражении во втором круге турнира категории WTA-1000 в Пекине. Она уступила представительнице Армении Алине Чараевой, занимающей в мировом рейтинге 118-е место, со счётом 6:3, 4:6, 3:6.
Пекин (ж). 2-й круг
03 октября 2026, суббота. 15:40 МСК
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|3
|
|6
|6
Алина Чараева
А. Чараева
«Сегодняшний день на корте выдался очень тяжёлым. После победы на US Open произошло много событий, и у меня практически не было времени, чтобы нормально выспаться и восстановиться.
Поздравляю