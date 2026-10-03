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«Почувствовала дискомфорт в стопе». Рыбакина — о вылете с «тысячника» в Пекине

«Почувствовала дискомфорт в стопе». Рыбакина — о вылете с «тысячника» в Пекине
Комментарии

Первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о поражении во втором круге турнира категории WTA-1000 в Пекине. Она уступила представительнице Армении Алине Чараевой, занимающей в мировом рейтинге 118-е место, со счётом 6:3, 4:6, 3:6.

Пекин (ж). 2-й круг
03 октября 2026, суббота. 15:40 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
3 		6 6
         
Алина Чараева
Армения
Алина Чараева
А. Чараева

«Сегодняшний день на корте выдался очень тяжёлым. После победы на US Open произошло много событий, и у меня практически не было времени, чтобы нормально выспаться и восстановиться.

Поздравляю