«Почувствовала дискомфорт в стопе». Рыбакина — о вылете с «тысячника» в Пекине

Первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о поражении во втором круге турнира категории WTA-1000 в Пекине. Она уступила представительнице Армении Алине Чараевой, занимающей в мировом рейтинге 118-е место, со счётом 6:3, 4:6, 3:6.

«Сегодняшний день на корте выдался очень тяжёлым. После победы на US Open произошло много событий, и у меня практически не было времени, чтобы нормально выспаться и восстановиться.

Поздравляю