Сегодня, 3 октября, в Пекине, Китай, продолжился турнир категории ATP-500. В рамках игрового дня состоялись матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей за субботу.

Теннис. Турнир ATP-500, Пекин. Результаты матчей 3 октября

Алекс де Минор (Австралия) – Кентен Алис (Франция) – 3:6, 7:6 (7:5), 7:5;

Андрей Рублёв (Россия) – Роман Сафиуллин (Россия) – 6:2, 3:6, 6:4;

Даниил Медведев (Россия) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:4, 6:3;

Александр Зверев (Германия) – Цзюнчэн Шан (Китай) – 6:0, 6:3;

Франсиско Серундоло (Аргентина) – Якуб Меншик (Чехия) – 6:3, 6:3.

Действующим чемпионом турнира в Пекине является итальянец Янник Синнер.