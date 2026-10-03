Турнир ATP-500, Пекин: результаты матчей 3 октября
Сегодня, 3 октября, в Пекине, Китай, продолжился турнир категории ATP-500. В рамках игрового дня состоялись матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей за субботу.
Теннис. Турнир ATP-500, Пекин. Результаты матчей 3 октября
Алекс де Минор (Австралия) – Кентен Алис (Франция) – 3:6, 7:6 (7:5), 7:5;
Андрей Рублёв (Россия) – Роман Сафиуллин (Россия) – 6:2, 3:6, 6:4;
Даниил Медведев (Россия) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:4, 6:3;
Александр Зверев (Германия) – Цзюнчэн Шан (Китай) – 6:0, 6:3;
Франсиско Серундоло (Аргентина) – Якуб Меншик (Чехия) – 6:3, 6:3.
Действующим чемпионом турнира в Пекине является итальянец Янник Синнер.