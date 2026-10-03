У Тимофеевой украли часы из раздевалки, пока она принимала душ после поражения в Пекине

68-я ракетка мира представительница Узбекистана Мария Тимофеева рассказала, что у неё украли часы из раздевалки после поражения от японки Наоми Осаки (17-я в рейтинге) во втором круге «тысячника» в Пекине. Матч закончился со счётом 3:6, 6:3, 3:6.

«Кражи часов из раздевалки на турнире категории WTA-1000 точно не было в моей карточке бинго на этот год, но, похоже, остаётся только смириться с судьбой жертвы всевозможных краж