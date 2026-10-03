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У Тимофеевой украли часы из раздевалки, пока она принимала душ после поражения в Пекине

У Тимофеевой украли часы из раздевалки, пока она принимала душ после поражения в Пекине
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68-я ракетка мира представительница Узбекистана Мария Тимофеева рассказала, что у неё украли часы из раздевалки после поражения от японки Наоми Осаки (17-я в рейтинге) во втором круге «тысячника» в Пекине. Матч закончился со счётом 3:6, 6:3, 3:6.

Пекин (ж). 2-й круг
02 октября 2026, пятница. 12:00 МСК
Мария Тимофеева
Узбекистан
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		3 6
         
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«Кражи часов из раздевалки на турнире категории WTA-1000 точно не было в моей карточке бинго на этот год, но, похоже, остаётся только смириться с судьбой жертвы всевозможных краж