Турнир WTA-1000, Пекин, 2026: результаты матчей 3 октября

В субботу, 3 октября, в Пекине, Китай, продолжился турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня состоялись матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч за субботу.

Теннис. Турнир WTA-1000, Пекин, 2026 год. Результаты матчей 3 октября:

Эшлин Крюгер (США) – Энн Ли (США) – 4:6, 2:6;

Кэти Волынец (США) – Элисе Мертенс (Бельгия) – 0:6, 6:4, 5:7;

Донна Векич (Хорватия) – Чжу Линь (Китай) – 6:1, 4:6, 6:2;

Кори Гауфф (США) – Камила Осорио (Колумбия) – 7:6 (7:4), 4:6, 6:2;

Мария Саккари (Греция) – Сторм Хантер (Австралия) – 6:2, 6:2;

Елена Остапенко (Латвия) – Паула Бадоса (Испания) – 7:6 (7:5), 7:5;

Синьюй Гао (Китай) – Ига Швёнтек (Польша) – 2:6, 3:6;

Катержина Синякова (Чехия) – Элина Свитолина (Украина) – 6:1, 4:6, 2:6;

Камилла Рахимова (Узбекистан) – Лейла Фернандес (Канада) – 6:2, 4:6, 6:3;

Чжэн Циньвэнь (Китай) – Анна Калинская (Россия) – 6:7 (4:7), 6:4, 3:0 (Rt, Циньвэнь прошла на снятии Калинской);

Белинда Бенчич (Швейцария) – Анастасия Захарова (Россия) – 6:1, 7:6 (7:3);

Ива Йович (США) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – 2:6, 6:3, 6:3;

Синьжань Сунь (Китай) – Кристина Букша (Испания) – 6:4, 7:5;

Мари Боузкова (Чехия) – Кимберли Биррелл (Австралия) – 6:4, 6:4;

Сонай Картал (Великобритания) – Ван Синьюй (Китай) – 6:3, 6:2;

Елена Рыбакина (Казахстан) – Алина Чараева (Армения) – 6:3, 4:6, 3:6.