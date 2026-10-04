Команда Надаля выиграла выставочный турнир в честь юбилея академии теннисиста на Мальорке

Команда 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Рафаэля Надаля стала победителем выставочного турнира, проведённого в честь 10-летнего юбилея академии теннисиста на Мальорке. В состав команды испанца вошли Карлос Мойя, Ришар Гаске и Давид Феррер. Соперником стала команда британца Энди Маррея при участии Марата Сафина, Фабио Фоньини и Доминика Тима.

Турнир завершился со счётом 4:3. Матчи проходили в парном разряде в формате тай-брейков до 10 очков. Решающий матч теннисисты играли до семи очков.

Теннисная академия Рафаэля Надаля (Rafa Nadal Academy by Movistar) была основана в 2016 году. Она расположена в родном городе испанца — Манакоре на острове Мальорка.