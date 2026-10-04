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«Я доволен тем, как играю». Алькарас — о выходе в полуфинал турнира ATP-500 в Токио

«Я доволен тем, как играю». Алькарас — о выходе в полуфинал турнира ATP-500 в Токио
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о выходе в полуфинал турнира категории ATP-500 в Токио, Япония. В матче 1/4 финала он обыграл канадца Дениса Шаповалова (46-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:3), 2:1 (снятие Шаповалова).

Токио (м). 1/4 финала
04 октября 2026, воскресенье. 07:10 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
7 7 		2
6 3 		1
         
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

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