«Я доволен тем, как играю». Алькарас — о выходе в полуфинал турнира ATP-500 в Токио
Поделиться
Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о выходе в полуфинал турнира категории ATP-500 в Токио, Япония. В матче 1/4 финала он обыграл канадца Дениса Шаповалова (46-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:3), 2:1 (снятие Шаповалова).
Токио (м). 1/4 финала
04 октября 2026, воскресенье. 07:10 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
Rt
|1
|2
|3
|
|2
|
|1
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
— Ты только возвращаешься в тур после довольно долгой травмы