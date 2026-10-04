«Да иди ты в ****, пожалуйста!» Рублёв не сдержал эмоций по ходу матча с де Минором

24-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв закричал на эмоциях, когда начал проигрывать 0:40 в первом гейме второго сета матча 1/4 финала турнира категории ATP-500 в Пекине, Китай, с австралийцем Алексом де Минором, занимающим 10-е место в мировом рейтинге. Первый сет Рублёв уверенно забрал со счётом 6:1.

Эмоции Андрея Рублёва: