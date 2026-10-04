«Да иди ты в ****, пожалуйста!» Рублёв не сдержал эмоций по ходу матча с де Минором
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24-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв закричал на эмоциях, когда начал проигрывать 0:40 в первом гейме второго сета матча 1/4 финала турнира категории ATP-500 в Пекине, Китай, с австралийцем Алексом де Минором, занимающим 10-е место в мировом рейтинге. Первый сет Рублёв уверенно забрал со счётом 6:1.
Пекин (м). 1/4 финала
04 октября 2026, воскресенье. 10:10 МСК
9
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|6
|6
|
|2
|3
23
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Эмоции Андрея Рублёва: