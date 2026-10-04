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Мирра Андреева установила рекорд турниров WTA-1000 среди теннисисток до 20 лет

Мирра Андреева установила рекорд турниров WTA-1000 среди теннисисток до 20 лет
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в 17-й раз в карьере вышла в 1/8 финала «тысячников», тем самым установив рекорд по этому показателю среди всех теннисисток до 20 лет с момента введения формата WTA-1000 в 2009 году. Об этом сообщает OptaAce в Х.

17-й выход в 1/8 финала был достигнут в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Пекине, Китай. 19-летняя Андреева обыграла представительницу Узбекистана Полину Кудерметову, которая занимает 104-ю строчку в мировом рейтинге, со счётом 6:4, 6:1.

Пекин (ж). 3-й круг
04 октября 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Полина Кудерметова
Узбекистан
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         