Мирра Андреева установила рекорд турниров WTA-1000 среди теннисисток до 20 лет

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в 17-й раз в карьере вышла в 1/8 финала «тысячников», тем самым установив рекорд по этому показателю среди всех теннисисток до 20 лет с момента введения формата WTA-1000 в 2009 году. Об этом сообщает OptaAce в Х.

17-й выход в 1/8 финала был достигнут в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Пекине, Китай. 19-летняя Андреева обыграла представительницу Узбекистана Полину Кудерметову, которая занимает 104-ю строчку в мировом рейтинге, со счётом 6:4, 6:1.