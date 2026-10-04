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Андреева обратилась к болельщикам на китайском языке после матча с Кудерметовой в Пекине

Андреева обратилась к болельщикам на китайском языке после матча с Кудерметовой в Пекине
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Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026 пятая ракетка мира Мирра Андреева обратилась к болельщикам после выхода в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Пекине, Китай. 19-летняя россиянка произнесла фразу на китайском языке.

«Спасибо всем, я вас люблю!» – сказала Андреева после интервью на корте.

Фото: Кадр из трансляции

В матче третьего круга россиянка обыграла 104-ю ракетку мира Полину Кудерметову, сейчас представляющую Узбекистан, со счётом 6:4, 6:1. По ходу матча Андреева шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных.

Пекин (ж). 3-й круг
04 октября 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Полина Кудерметова
Узбекистан
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
0 : 2