Андреева обратилась к болельщикам на китайском языке после матча с Кудерметовой в Пекине

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026 пятая ракетка мира Мирра Андреева обратилась к болельщикам после выхода в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Пекине, Китай. 19-летняя россиянка произнесла фразу на китайском языке.

«Спасибо всем, я вас люблю!» – сказала Андреева после интервью на корте.

Фото: Кадр из трансляции

В матче третьего круга россиянка обыграла 104-ю ракетку мира Полину Кудерметову, сейчас представляющую Узбекистан, со счётом 6:4, 6:1. По ходу матча Андреева шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных.