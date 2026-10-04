Пара Андреева/Калинская снялась с турнира WTA-1000 в Пекине

Матч первого круга турнира WTA-1000 в парном разряде в Пекине, Китай, где должны были сыграть россиянки Мирра Андреева, занимающая пятую строчку в мировом рейтинге, и Анна Калинская (22-я строчка в мировом рейтинге), отменён. Ранее Калинская не смогла завершить матч в Пекине в одиночном разряде.

Вчера, 3 октября, 27-летняя Калинская не смогла завершить матч с китаянкой Чжэн Циньвэнь (54-я в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 0:3 (отказ). Во время третьего сета россиянка обращалась к помощи медиков из-за плохого самочувствия – ей измеряли давление.