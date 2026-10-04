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Пара Андреева/Калинская снялась с турнира WTA-1000 в Пекине

Пара Андреева/Калинская снялась с турнира WTA-1000 в Пекине
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Матч первого круга турнира WTA-1000 в парном разряде в Пекине, Китай, где должны были сыграть россиянки Мирра Андреева, занимающая пятую строчку в мировом рейтинге, и Анна Калинская (22-я строчка в мировом рейтинге), отменён. Ранее Калинская не смогла завершить матч в Пекине в одиночном разряде.

Пекин — парный разряд (ж). 1-й круг
04 октября 2026, воскресенье. 09:45 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
М. Андреева А. Калинская
Отменён
Майя Джойнт
Австралия
Майя Джойнт
Андрея Клепач
Словения
Андрея Клепач
М. Джойнт А. Клепач

Вчера, 3 октября, 27-летняя Калинская не смогла завершить матч с китаянкой Чжэн Циньвэнь (54-я в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 0:3 (отказ). Во время третьего сета россиянка обращалась к помощи медиков из-за плохого самочувствия – ей измеряли давление.