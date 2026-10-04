15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джессика Бусас Манейро – Александра Шубладзе, результат матча 4 октября 2026, счёт 2:0, финал, WTA 125

Россиянка Александра Шубладзе выиграла турнир WTA-125 в Китае
Комментарии

163-я ракетка мира российская теннисистка Александра Шубладзе стала победительницей турнира WTA-125 в Цзиншане, Китай. В финале она обыграла 96-ю ракетку мира Джессику Бузас Манейро, которая выступает за Испанию. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу россиянки.

Соперницы провели на корте 1 час 12 минут. По ходу матча Шубладзе ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. Испанка допустила четыре двойные ошибки, реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных, как и Шубладзе, она ни разу не подала навылет.

Александре Шубладзе 21 год. На минувшем US Open – 2026 в женском одиночном разряде она участвовала в квалификации, где дошла до второго круга, но уступила Дарье Семенистой из Латвии со счётом 6:7 (5:7), 4:6.

Материалы по теме
Мирра Андреева установила рекорд турниров WTA-1000 среди теннисисток до 20 лет