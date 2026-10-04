Россиянка Александра Шубладзе выиграла турнир WTA-125 в Китае

163-я ракетка мира российская теннисистка Александра Шубладзе стала победительницей турнира WTA-125 в Цзиншане, Китай. В финале она обыграла 96-ю ракетку мира Джессику Бузас Манейро, которая выступает за Испанию. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу россиянки.

Соперницы провели на корте 1 час 12 минут. По ходу матча Шубладзе ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. Испанка допустила четыре двойные ошибки, реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных, как и Шубладзе, она ни разу не подала навылет.

Александре Шубладзе 21 год. На минувшем US Open – 2026 в женском одиночном разряде она участвовала в квалификации, где дошла до второго круга, но уступила Дарье Семенистой из Латвии со счётом 6:7 (5:7), 4:6.