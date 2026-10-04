Медведев первым в туре одержал 30 побед на харде в сезоне-2026

Чемпион US Open — 2021 шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев стал первым игроком в туре, сумевшим одержать 30 побед на харде в сезоне-2026. Сегодня, 4 октября, он обыграл аргентинца Франсиско Серундоло (22-й в рейтинге) в матче 1/4 финала турнира категории ATP-500 в Пекине, Китай. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

В полуфинале соревнований Даниил встретится с победителем матча между второ