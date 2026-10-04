Медведев первым в туре одержал 30 побед на харде в сезоне-2026
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Чемпион US Open — 2021 шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев стал первым игроком в туре, сумевшим одержать 30 побед на харде в сезоне-2026. Сегодня, 4 октября, он обыграл аргентинца Франсиско Серундоло (22-й в рейтинге) в матче 1/4 финала турнира категории ATP-500 в Пекине, Китай. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:3.
Пекин (м). 1/4 финала
04 октября 2026, воскресенье. 11:40 МСК
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|3
20
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
В полуфинале соревнований Даниил встретится с победителем матча между второ