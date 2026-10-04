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Елена Рыбакина снялась с турнира WTA-1000 в Ухане

Елена Рыбакина снялась с турнира WTA-1000 в Ухане
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с турнира категории WTA-1000 в Ухане, Китай, который пройдёт с 12 по 18 октября, из-за травмы стопы. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Ранее 27-летняя Рыбакина потерпела поражение в матче второго круга турнира WTA-1000 в Пекине, Китай. Казахстанская теннисистка уступила 118-й ракетке мира Алине Чараевой, представляющей Армению, со счётом 6:3, 4:6, 3:6.

Пекин (ж). 2-й круг
03 октября 2026, суббота. 15:40 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
3 		6 6
         