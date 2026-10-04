Елена Рыбакина снялась с турнира WTA-1000 в Ухане

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с турнира категории WTA-1000 в Ухане, Китай, который пройдёт с 12 по 18 октября, из-за травмы стопы. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Ранее 27-летняя Рыбакина потерпела поражение в матче второго круга турнира WTA-1000 в Пекине, Китай. Казахстанская теннисистка уступила 118-й ракетке мира Алине Чараевой, представляющей Армению, со счётом 6:3, 4:6, 3:6.