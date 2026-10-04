Определились полуфиналисты турнира ATP-500 в Токио

Сегодня, 4 октября, в Токио, Япония, прошли матчи 1/4 финала турнира категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами полуфиналистов соревнований.

В первом четвертьфинале 64-я ракетка мира испанец Хауме Мунар обыграл французского теннисиста Кирияна Жаке (86-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:2.

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