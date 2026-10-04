Определились полуфиналисты турнира ATP-500 в Токио
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Сегодня, 4 октября, в Токио, Япония, прошли матчи 1/4 финала турнира категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами полуфиналистов соревнований.
В первом четвертьфинале 64-я ракетка мира испанец Хауме Мунар обыграл французского теннисиста Кирияна Жаке (86-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:2.
Токио (м). 1/4 финала
04 октября 2026, воскресенье. 05:10 МСК
49
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
76
Кириян Жаке
К. Жаке
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