Рыбакина обратилась к болельщикам после снятия с турнира в Ухане

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обратилась к болельщикам после того, как снялась с турнира WTA-1000 в Ухане, Китай, из-за травмы стопы.

«Прошу прощения у болельщиков, которые с нетерпением ждали возможности увидеть мою игру. Я возьму некоторое время, чтобы отдохнуть и восстановиться. Спасибо за ваше понимание и постоянную поддержку. Увидимся в следующем году», – приводит слова Рыбакиной пресс-служба турнира.

Турнир в Ухане пройдёт с 12 по 18 октября. Ранее Рыбакина потерпела поражение в матче второго круга «тысячника» в Пекине. Она уступила 118-й ракетке мира Алине Чараевой.