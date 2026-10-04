Алькарас поддержал Шаповалова после снятия канадца с турнира ATP-500 в Токио

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поддержал канадца Дениса Шаповалова (46-й в рейтинге) после матча 1/4 финала турнира категории ATP-500 в Токио, Япония. Денис снялся при счёте 7:6 (7:3), 2:1 в пользу Алькараса.

«Возвращайся скорее, Денис»