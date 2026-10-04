Алькарас поддержал Шаповалова после снятия канадца с турнира ATP-500 в Токио
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поддержал канадца Дениса Шаповалова (46-й в рейтинге) после матча 1/4 финала турнира категории ATP-500 в Токио, Япония. Денис снялся при счёте 7:6 (7:3), 2:1 в пользу Алькараса.
Токио (м). 1/4 финала
04 октября 2026, воскресенье. 07:10 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
Rt
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Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
«Возвращайся скорее, Денис»