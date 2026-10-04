41-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач одержал 250-ю победу в карьере на уровне ATP. Сегодня, 4 октября, он обыграл россиянина Карена Хачанова (26-й в рейтинге) в четвертьфинальном матче турнира категории ATP-500 в Пекине, Китай. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:2), 6:2.

В полуфинале соревнований Хуркач сыграет с 10-й ракеткой мира австралийским теннисистом Алексом де Минором, который в своём матче 1/4 финала обыграл россиянина Андрея Рублёва (24-й в рейтинге) со счётом 1:6,