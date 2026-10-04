Журналист Морон: Медведев может заменить Синнера на Six Kings Slam

Чемпион US Open — 2021 шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев может заменить первую ракетку мира итальянского теннисиста Янника Синнера на выставочном турнире Six Kings Slam, который пройдёт 21, 22 и 24 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

«Янник Синнер предупредил организаторов Six Kings Slam, что его участие находится под вопросом. Итальянец сообщил, что ему будет «очень трудно» выступить на соревнованиях, и попросил проработать план Б на случай его отсутствия», – написал испанский журналист Хосе Морон в соцсети X.

Официального отказа от Синнера пока не последовало. По словам Морона, он примет окончательное решение в течение следующей недели.

Помимо Медведева, участвовавшего в турнире в 2024 году, в качестве основных кандидатов на замену Яннику Синнеру рассматривают четвёртую ракетку мира Бена Шелтона и девятую ракетку мира Артюра Фиса.