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Зверев — Джокович: Новак перевёл в третий сет матч 1/4 финала ATP-500 в Пекине

Зверев — Джокович: Новак перевёл в третий сет матч 1/4 финала ATP-500 в Пекине
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Сегодня, 4 октября, в Пекине, Китай, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев играет с сербом Новаком Джоковичем (11-й в рейтинге) за выход в полуфинал турнира категории ATP-500. Первый сет остался за Александром со счётом 6:4. Вторую партию забрал Новак с таким же счётом.

Пекин (м). 1/4 финала
04 октября 2026, воскресенье. 14:10 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
4 		6 6
         
Новак Джокович
11
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Теннисисты провели на корте 1 час 40 минут. Джокович реализовал единственный в сете брейк-пойнт.

Ранее в полуфинал соревнований вышел российский теннисист Даниил Медведев, занимающий шестое место в мировом рейтинге. Андрей Рублёв и Карен Хачанов проиграли свои матчи 1/4 финала.

Турнир в Пекине проходит с 30 сентября по 6 октября. Действующим победителем соревнования является итальянский теннисист Янник Синнер.

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