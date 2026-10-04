Зверев — Джокович: Новак перевёл в третий сет матч 1/4 финала ATP-500 в Пекине

Сегодня, 4 октября, в Пекине, Китай, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев играет с сербом Новаком Джоковичем (11-й в рейтинге) за выход в полуфинал турнира категории ATP-500. Первый сет остался за Александром со счётом 6:4. Вторую партию забрал Новак с таким же счётом.

Теннисисты провели на корте 1 час 40 минут. Джокович реализовал единственный в сете брейк-пойнт.

Ранее в полуфинал соревнований вышел российский теннисист Даниил Медведев, занимающий шестое место в мировом рейтинге. Андрей Рублёв и Карен Хачанов проиграли свои матчи 1/4 финала.

Турнир в Пекине проходит с 30 сентября по 6 октября. Действующим победителем соревнования является итальянский теннисист Янник Синнер.