Новак Джокович одержал 32-ю победу на турнире в Пекине подряд

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович одержал 32-ю победу подряд на турнире ATP-500 в Пекине, Китай. Сегодня, 4 октября, в четвертьфинале соревнований он обыграл вторую ракетку мира немца Александра Зверева со счётом 4:6, 6:4, 6:4.

Джокович шесть раз брал титул в Пекине. Последний раз он играл на турнире в столице Китая в 2015 году.

В матче 1/2