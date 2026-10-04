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«Я всё ещё в строю». Джокович — о победе над Зверевым на «пятисотнике» в Пекине

«Я всё ещё в строю». Джокович — о победе над Зверевым на «пятисотнике» в Пекине
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал 32-ю победу на турнире ATP-500 в Пекине, Китай. В 1/4 финала он обыграл вторую ракетку мира немца Александра Зверева со счётом 4:6, 6:4, 6:4.

Пекин (м). 1/4 финала
04 октября 2026, воскресенье. 14:10 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
4 		6 6
         
Новак Джокович
11
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Честно говоря, именно ради