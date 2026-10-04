«Я всё ещё в строю». Джокович — о победе над Зверевым на «пятисотнике» в Пекине
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал 32-ю победу на турнире ATP-500 в Пекине, Китай. В 1/4 финала он обыграл вторую ракетку мира немца Александра Зверева со счётом 4:6, 6:4, 6:4.
Пекин (м). 1/4 финала
04 октября 2026, воскресенье. 14:10 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
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|6
|6
11
Новак Джокович
Н. Джокович
«Честно говоря, именно ради