24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вышел в 202-й полуфинал в карьере. Сегодня, 4 октября, в четвертьфинале турнира ATP-500 в Пекине, Китай, он обыграл вторую ракетку мира немца Александра Зверева со счётом 4:6, 6:4, 6:4.

Ранее в текущем сезоне теннисист выходил в 1/2 финала на Уимблдоне и Australian Open. В полуфинальном матче ATP-500 в Пекине Новак Джокович сразится с шестой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым.

Турнир в Пекине проходит с 30 сент