Новак Джокович вышел в 202-й полуфинал в карьере
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вышел в 202-й полуфинал в карьере. Сегодня, 4 октября, в четвертьфинале турнира ATP-500 в Пекине, Китай, он обыграл вторую ракетку мира немца Александра Зверева со счётом 4:6, 6:4, 6:4.
Пекин (м). 1/4 финала
04 октября 2026, воскресенье. 14:10 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
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11
Новак Джокович
Н. Джокович
Ранее в текущем сезоне теннисист выходил в 1/2 финала на Уимблдоне и Australian Open. В полуфинальном матче ATP-500 в Пекине Новак Джокович сразится с шестой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым.
Турнир в Пекине проходит с 30 сент