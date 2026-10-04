Турнир ATP-500, Пекин, 2026 год: результаты матчей 4 октября

Сегодня, 4 октября, на хардовых кортах Пекина продолжился турнир категории ATP-500 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоялись матчи четвертьфинала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Теннис. ATP-500 в Пекине, мужчины, четвертьфинал. Результаты матчей 4 октября:

Хуберт Хуркач (Польша) — Карен Хачанов (Россия) — 7:6 (7:2), 6:2;

Алекс де Минор (Австралия) — Андрей Рублёв (Россия) — 1:6, 6:2, 6:3;

Даниил Медведев (Россия) — Франсиско Серундоло (Аргентина) — 7:6 (7:4) 5:3;

Александр Зверев (Германия) — Новак Джокович (Сербия) — 6:4, 4:6, 4:6.

Действующим чемпионом соревнования в Пекине является итальянский теннисист Янник Синнер, который в финале прошлого года одолел американца Лёнера Тьена.