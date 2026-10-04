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Турнир ATP-500, Пекин, 2026 год: результаты матчей 4 октября

Турнир ATP-500, Пекин, 2026 год: результаты матчей 4 октября
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Сегодня, 4 октября, на хардовых кортах Пекина продолжился турнир категории ATP-500 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоялись матчи четвертьфинала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Теннис. ATP-500 в Пекине, мужчины, четвертьфинал. Результаты матчей 4 октября:

  • Хуберт Хуркач (Польша) — Карен Хачанов (Россия) — 7:6 (7:2), 6:2;
  • Алекс де Минор (Австралия) — Андрей Рублёв (Россия) — 1:6, 6:2, 6:3;
  • Даниил Медведев (Россия) — Франсиско Серундоло (Аргентина) — 7:6 (7:4) 5:3;
  • Александр Зверев (Германия) — Новак Джокович (Сербия) — 6:4, 4:6, 4:6.

Действующим чемпионом соревнования в Пекине является итальянский теннисист Янник Синнер, который в финале прошлого года одолел американца Лёнера Тьена.

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