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Анастасия Потапова досрочно завершила сезон-2026

Анастасия Потапова досрочно завершила сезон-2026
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25-я ракетка мира бывшая российская теннисистка Анастасия Потапова, которая ныне представляет Австрию, сообщила, что досрочно завершает сезон-2026.

«Мой сезон подошёл к концу. К сожалению, в последнее время мой организм всё чаще подаёт сигналы о том, что пора остановиться. Для меня это самый очевидный знак того, что мне нужно сделать перерыв, дать организму время на восстановление и вернуться ещё сильнее. Увидимся в 2027 году!» — написала Потапова в социальных сетях.

Анастасия Потапова с 2026 года представляет Австрию. В этом сезоне спортсменка сыграла в финале на турнире WTA-500 в Линце, на турнирах «Большого шлема» она дошла до третьего круга на Australian Open, до четвёртого круга на «Ролан Гаррос» и US Open, а на Уимблдоне проиграла в первом круге.

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