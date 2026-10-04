Турнир WTA-1000, Пекин, 2026 год: результаты матчей 4 октября
Сегодня, 4 октября, в Пекине, Китай, продолжился турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня состоялись матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч минувшего соревновательного дня.
Теннис. Турнир WTA-1000, Пекин, 2026 год. Результаты матчей 4 октября:
- Синья Краус (Австрия) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:1, 6:4;
- Никола Бартунькова (Чехия, 26) — Арина Соболенко (Беларусь, 2) — 6:4, 6:3;
- Екатерина Александрова (Россия, 19) — Диана Шнайдер (Россия, 11) — 3:6, 6:4, 6:3;
- Полина Кудерметова (Узбекистан) — Мирра Андреева (Россия, 4) — 4:6, 1:6;
- Линда Носкова (Чехия, 5) — Виктория Голубич (Швейцария) — 6:2, 6:1;
- Дарья Снигур (Украина) — Тайла Престон (Австралия) — 6:1, 6:0;
- Сара Бейлек (Чехия, 20) — Наоми Осака (Япония, 12) — 6:7 (4:7), 4:6;
- Каролина Мухова (Чехия, 7) — Людмила Самсонова (Россия, 29).
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