Сегодня, 4 октября, в Пекине, Китай, продолжился турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня состоялись матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч минувшего соревновательного дня.

Теннис. Турнир WTA-1000, Пекин, 2026 год. Результаты матчей 4 октября: