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Турнир WTA-1000, Пекин, 2026 год: результаты матчей 4 октября

Турнир WTA-1000, Пекин, 2026 год: результаты матчей 4 октября
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Сегодня, 4 октября, в Пекине, Китай, продолжился турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня состоялись матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч минувшего соревновательного дня.

Теннис. Турнир WTA-1000, Пекин, 2026 год. Результаты матчей 4 октября:

  • Синья Краус (Австрия) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:1, 6:4;
  • Никола Бартунькова (Чехия, 26) — Арина Соболенко (Беларусь, 2) — 6:4, 6:3;
  • Екатерина Александрова (Россия, 19) — Диана Шнайдер (Россия, 11) — 3:6, 6:4, 6:3;
  • Полина Кудерметова (Узбекистан) — Мирра Андреева (Россия, 4) — 4:6, 1:6;
  • Линда Носкова (Чехия, 5) — Виктория Голубич (Швейцария) — 6:2, 6:1;
  • Дарья Снигур (Украина) — Тайла Престон (Австралия) — 6:1, 6:0;
  • Сара Бейлек (Чехия, 20) — Наоми Осака (Япония, 12) — 6:7 (4:7), 4:6;
  • Каролина Мухова (Чехия, 7) — Людмила Самсонова (Россия, 29).
Календарь турнира в Пекине
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