«Я была дома год назад». Мирра Андреева рассказала, почему ей трудно играть в конце сезона

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026 пятая ракетка мира Мирра Андреева рассказала, что ей сложнее играть во время азиатской серии турниров.

— Если сравнивать с тем, что было несколько лет назад, когда всё для тебя было в новинку — с каким настроем и мотивацией ты подходишь к завершению нынешнего сезона?

— Честно говоря, играть в конце сезона мне немного сложнее, потому что нахожусь всего в трёх часах полёта прямым рейсом от родного города. Там моя семья. Они звонят, шутят: «Ты ведь совсем рядом».

Из-за этого становится немного труднее: я понимаю, что вроде бы далеко, но в то же время — совсем недалеко от дома. Не знаю… Просто пытаюсь найти мотивацию на эти последние турниры сезона, на этот финальный рывок. Надеюсь сыграть в Индиан-Уэллсе. Да, просто стараюсь отыскать в себе этот последний заряд мотивации.

— Когда вы в последний раз были дома?

— Я была дома год назад — приезжала на неделю, чтобы повидаться с бабушкой и дедушкой, а потом уехала, — сказала Андреева на пресс-конференции.