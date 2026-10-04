15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Меня всегда поддерживают множество людей». Мирра Андреева — о поклонниках в Китае

«Меня всегда поддерживают множество людей». Мирра Андреева — о поклонниках в Китае
Комментарии

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026 пятая ракетка мира Мирра Андреева высказалась о поддержке китайских болельщиков на «тысячнике» в Пекине.

— У вас очень много поклонников в Китае. Они вас поддерживают. Хотите что-нибудь им сказать?
— Всё, что хочу сказать, это, конечно же, огромное спасибо за поддержку, потому что я знаю, например, что сегодня, как я уже говорила в интервью на корте, погода была не самая лучшая. Ветрено, холодно. Но всё равно очень много людей смотрели матч.

Для меня очень много значит, что независимо от того, когда и против кого я играю, меня всегда поддерживают множество людей. Хочу выразить огромную благодарность за поддержку, — сказала Андреева на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Я была дома год назад». Мирра Андреева рассказала, почему ей трудно играть в конце сезона