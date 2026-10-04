«Меня всегда поддерживают множество людей». Мирра Андреева — о поклонниках в Китае

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026 пятая ракетка мира Мирра Андреева высказалась о поддержке китайских болельщиков на «тысячнике» в Пекине.

— У вас очень много поклонников в Китае. Они вас поддерживают. Хотите что-нибудь им сказать?

— Всё, что хочу сказать, это, конечно же, огромное спасибо за поддержку, потому что я знаю, например, что сегодня, как я уже говорила в интервью на корте, погода была не самая лучшая. Ветрено, холодно. Но всё равно очень много людей смотрели матч.

Для меня очень много значит, что независимо от того, когда и против кого я играю, меня всегда поддерживают множество людей. Хочу выразить огромную благодарность за поддержку, — сказала Андреева на пресс-конференции.