Мирра Андреева рассказала, когда впервые поблагодарила себя в чемпионской речи

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026 пятая ракетка мира Мирра Андреева рассказала, почему в победных речах начала благодарить саму себя.

— В этом году вы стали чемпионкой «Ролан Гаррос». Я слышал, как вы сказали: «Хочу поблагодарить саму себя». Что вы вкладываете в эти слова?

— Вы имеете в виду, почему я говорю, что хочу поблагодарить саму себя?

— Да.

— Всё началось довольно давно. В 2022 году мы просто шутили с моим тренером, который у меня тогда был. Он показал мне видео со Снуп Доггом, который произносил эту фразу в одной из своих речей. Я просто в шутку сказала это после победы на турнире с призовым фондом $ 60 тыс. в Израиле — помню, произнесла это во время речи после победы. С тех пор я говорила так после каждой победы на турнире. Думаю, так это и стало своего рода моей «фишкой», — сказала Андреева на пресс-конференции.