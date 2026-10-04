Мирра Андреева: начиная с «Ролан Гаррос», я снова играю в шахматы

Пятая ракетка мира Мирра Андреева рассказала, что во время Открытого чемпионата Франции — 2026 снова начала играть в шахматы.

— Судя по тому, как вы говорите о теннисе и как играете — читаете соперника и подстраиваетесь под ситуацию, — вы, должно быть, играете в шахматы? Как у вас складываются отношения с этой игрой?

— На самом деле интересный вопрос. Я играла в шахматы в детстве, но потом перестала: было много тренировок, учёба в школе… Начала учиться играть ещё в детском саду, но занималась этим недолго.

А в этом году, во время турнира в Париже, я видела, как мой тренер по физподготовке играет в шахматы онлайн перед каждым моим матчем. Мне захотелось вспомнить правила и снова научиться играть. Так что, наверное, начиная с мая, с «Ролан Гаррос», я снова играю в шахматы. И по сей день играю каждый день в Duolingo.

— Вы играете онлайн с незнакомыми людьми или с компьютером?

— В Duolingo я в основном изучаю разные тактики и ходы. А для игры онлайн с незнакомцами у меня есть другое приложение.

— Получается, кто-то может играть в шахматы с чемпионкой «Ролан Гаррос» и даже не подозревать об этом?

— Именно так. У меня там совсем другой никнейм. Вы ни за что не догадаетесь какой.

— А вы расскажете?

— Нет. Это секрет. Если я расскажу, мне будет неловко, что вы узнаете, — сказала Андреева на пресс-конференции.