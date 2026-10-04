«Полный абсурд». Журналист Морон — о решении судьи в матче Зверева и Джоковича в Пекине

Известный испанский журналист Хосе Морон поддержал 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича, который раскритиковал решение судьи в четвертьфинальном матче турнира ATP-500 в Пекине, Китай, со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

«То, что произошло в матче Зверев—Джокович, — одна из самых нелепых вещей, что я видел на корте.

Зверев подаёт, Джокович возвращает мяч, а Саша промахивается. Немец останавливает матч и жалуется, что боковой щит мешал ему при смене кадра. Судья принимает его сторону и решает повторить розыгрыш. Джокович не верит в происходящее и говорит, что это одна из самых глупых вещей, которые он видел на корте.

Поддерживаю то, что говорит Новак. Если ему мешало, он должен был остановить розыгрыш сразу после подачи, а не после ошибки потом. Полный абсурд», — написал Морон в социальной сети.