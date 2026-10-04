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Джокович — об 1/4 финала со Зверевым в Пекине: один из двух моих лучших матчей в этом году

Джокович — об 1/4 финала со Зверевым в Пекине: один из двух моих лучших матчей в этом году
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович назвал четвертьфинал турнира ATP-500 в Пекине с немцем Александром Зверевым одним из своих лучших матчей в этом сезоне.

Пекин (м). 1/4 финала
04 октября 2026, воскресенье. 14:10 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
4 		6 6
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

— Вы говорили, что для демонстрации своей лучшей игры на протяжении всего матча необходимо, чтобы всё сложилось идеально. Считаете ли вы, что сегодня именно так и произошло?
— Да, пожалуй, это один из двух моих лучших матчей в этом году — наряду с полуфиналом Australian Open против Синнера. Я, безусловно, очень рад победе над игроком, который на данный момент, вероятно, является лучшим в мире.

Саша в по