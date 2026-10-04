Джокович — об 1/4 финала со Зверевым в Пекине: один из двух моих лучших матчей в этом году

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович назвал четвертьфинал турнира ATP-500 в Пекине с немцем Александром Зверевым одним из своих лучших матчей в этом сезоне.

— Вы говорили, что для демонстрации своей лучшей игры на протяжении всего матча необходимо, чтобы всё сложилось идеально. Считаете ли вы, что сегодня именно так и произошло?

— Да, пожалуй, это один из двух моих лучших матчей в этом году — наряду с полуфиналом Australian Open против Синнера. Я, безусловно, очень рад победе над игроком, который на данный момент, вероятно, является лучшим в мире.

Саша в по