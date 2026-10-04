Джокович — перед 1/2 финала в Пекине: хотелось бы насладиться моментом, но времени нет

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал о подготовке к полуфинальному матчу на турнире ATP-500 в Пекине, Китай. За выход в финал соревнований серб поспорит с россиянином Даниилом Медведевым.

— Вы назвали матч с Янником в Мельбурне одним из лучших в сезоне. О чём вы будете думать, когда через несколько часов останетесь одни в номере отеля после такой великолепной победы? Вы позволяете себе подольше насладиться этим моментом или уже через несколько часов начинаете думать о следующем матче?

— Хотелось бы иметь лишний выходной, чтобы по-настоящему насладиться моментом и победой, но времени нет. Я уже думаю о том, что нужно сделать для восстановления, как хорошо выспаться. Понимаю, что снова лягу поздно, а завтра уже нужно возвращаться на корт. Сейчас приходится играть каждый день. Но это нормально.

И несколько дней назад, и сегодня вечером чувствовал себя физически довольно хорошо. Хотя матчи заканчивались поздно и в двух последних встречах провёл на корте почти по три часа. Но я в порядке. Честно говоря, лучшей новости для меня и быть не может, ведь большую часть года ситуация была иной.

Так что да, я просто думаю о завтрашнем матче и о сопернике. Сегодняшняя победа была потрясающей, но турнир ещё не закончен, — сказал Джокович на пресс-конференции.