Новак Джокович: трудно стабильно играть на высочайшем уровне, как это делают молодые

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как победа над второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым на турнире ATP-500 в Пекине может повлиять на его дальнейший настрой.

«Уже говорил это на корте и повторю снова: именно такие матчи служат для меня главным стимулом продолжать выступать и заставлять себя тренироваться практически каждый день, чтобы выйти на такой уровень и быть готовым играть и побеждать лучших теннисист