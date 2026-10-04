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Новак Джокович: трудно стабильно играть на высочайшем уровне, как это делают молодые

Новак Джокович: трудно стабильно играть на высочайшем уровне, как это делают молодые
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как победа над второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым на турнире ATP-500 в Пекине может повлиять на его дальнейший настрой.

Пекин (м). 1/4 финала
04 октября 2026, воскресенье. 14:10 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
4 		6 6
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Уже говорил это на корте и повторю снова: именно такие матчи служат для меня главным стимулом продолжать выступать и заставлять себя тренироваться практически каждый день, чтобы выйти на такой уровень и быть готовым играть и побеждать лучших теннисист