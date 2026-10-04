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«Топ-2 у него в сезоне». Зверев — о матче с Джоковичем в 1/4 финала «пятисотника» в Пекине

«Топ-2 у него в сезоне». Зверев — о матче с Джоковичем в 1/4 финала «пятисотника» в Пекине
Комментарии

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение в четвертьфинале турнира ATP-500 в Пекине от 24-кратного чемпиона ТБШ сербского теннисиста Новака Джоковича (6:4, 4:6, 4:6).

Пекин (м). 1/4 финала
04 октября 2026, воскресенье. 14:10 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
4 		6 6
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

– В целом это был довольно хороший матч. Было сложно часто пробивать навылет, потому что на улице было довольно холодно и мяч не очень хорошо отскакивал.

А Новак, безусловно, провёл один из своих лучших матчей в этом году – его уровень был очень высоким.

– В этом году вы зна