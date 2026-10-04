«Топ-2 у него в сезоне». Зверев — о матче с Джоковичем в 1/4 финала «пятисотника» в Пекине

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение в четвертьфинале турнира ATP-500 в Пекине от 24-кратного чемпиона ТБШ сербского теннисиста Новака Джоковича (6:4, 4:6, 4:6).

– В целом это был довольно хороший матч. Было сложно часто пробивать навылет, потому что на улице было довольно холодно и мяч не очень хорошо отскакивал.

А Новак, безусловно, провёл один из своих лучших матчей в этом году – его уровень был очень высоким.

– В этом году вы зна