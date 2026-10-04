«Прекрасно знаю его игру». Джокович — о предстоящем полуфинале с Медведевым в Пекине

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча на турнире ATP-500 в Пекине, где он встретится с россиянином Даниилом Медведевым.

«Завтра вечером мне снова нужно будет выйти на корт свежим — настолько свежим, насколько это вообще возможно.

Меня ждёт встреча с очередным невероятно сложным соперником, который сейчас находится в отличной форме, — Медведевым. Я прекрасно знаю его игру. На прошлой неделе он выиграл турнир. Ему очень подходят условия в Китае, так что это неудивительно.

Чтобы иметь шанс на победу, мне снова придётся показать великолепную игру», — сказал Джокович на пресс-конференции.