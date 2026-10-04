15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Прекрасно знаю его игру». Джокович — о предстоящем полуфинале с Медведевым в Пекине

«Прекрасно знаю его игру». Джокович — о предстоящем полуфинале с Медведевым в Пекине
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча на турнире ATP-500 в Пекине, где он встретится с россиянином Даниилом Медведевым.

Пекин (м). 1/2 финала
05 октября 2026, понедельник. 14:00 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Завтра вечером мне снова нужно будет выйти на корт свежим — настолько свежим, насколько это вообще возможно.

Меня ждёт встреча с очередным невероятно сложным соперником, который сейчас находится в отличной форме, — Медведевым. Я прекрасно знаю его игру. На прошлой неделе он выиграл турнир. Ему очень подходят условия в Китае, так что это неудивительно.

Чтобы иметь шанс на победу, мне снова придётся показать великолепную игру», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Материалы по теме