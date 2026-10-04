Турнир ATP-500 в Пекине: расписание матчей 5 октября

Завтра, 5 октября, на хардовых кортах Пекина продолжится турнир категории ATP-500 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоятся полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на понедельник.

Теннис. ATP-500 в Пекине, мужчины, полуфинал. Расписание матчей на 5 октября (время московское):

10:00. Алекс де Минор (Австралия) — Хуберт Хуркач (Польша);

14:00. Новак Джокович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия).

Действующим чемпионом соревнования в Пекине является итальянский теннисист Янник Синнер, который в финале прошлого года одолел американца Лёнера Тьена.