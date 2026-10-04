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Турнир WTA-1000, Пекин, 2026 год: расписание матчей 5 октября

Турнир WTA-1000, Пекин, 2026 год: расписание матчей 5 октября
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В понедельник, 5 октября, в Пекине, Китай, продолжится турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня состоялись матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч предстоящего соревновательного дня.

Теннис. Турнир WTA-1000, Пекин, 2026 год. Расписание матчей 5 октября:

  • 6:00 — Донна Векич (Хорватия, 30) — Ига Швёнтек (Польша, 8);
  • 7:30 — Ива Йович (США, 10) — Камилла Рахимова (Узбекистан);
  • 7:30 — Мари Боузкова (Чехия, 18) — Чжэн Циньвэнь (Китай, WC);
  • 9:00 — Алина Чараева (Армения) — Сонай Картал (Великобритания);
  • 10:00 — Белинда Бенчич (Швейцария, 9) — Энн Ли (США, 21);
  • 11:30 — Елена Остапенко (Латвия, 24) — Элисе Мертенс (Бельгия);
  • 11:30 — Мария Саккари (Греция, 25) — Элина Свитолина (Украина, 6);
  • 15:30 — Кори Гауфф (США, 3) — Синьжань Сунь (Китай, WC);
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