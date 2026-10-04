В понедельник, 5 октября, в Пекине, Китай, продолжится турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня состоялись матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч предстоящего соревновательного дня.

Теннис. Турнир WTA-1000, Пекин, 2026 год. Расписание матчей 5 октября: