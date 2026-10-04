«Не особо удивлена». Осака — о поражениях Рыбакиной и Соболенко на «тысячнике» в Пекине

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала поражения трёхкратной чемпионки ТБШ, первой ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной и второй ракетки мира белоруски Арины Соболенко на турнире категории WTA-1000 в Пекине.

– Вас удивили поражения Рыбакиной и Соболенко? Вы сами были первой ракеткой мира – что чувствуете, когда играете против каждого соперника и понимаете, что все стремятся победить именно вас?

– Думаю, к этому просто со временем привыкаешь. Когда достигаешь определённого уровня, каждый, кто выходит против тебя, хочет победить.

Я не особо удивлена, потому что у них был очень длинный сезон. Не знаю, первый ли это их турнир после US Open, но нужно как-то снова войти в ритм.

Здесь все либо очень устали, либо пытаются завершить сезон на высокой ноте. На этом отрезке я бы не стала говорить о сенсациях, потому что все здесь очень хорошо играют, но несколько сюрпризов вы увидите, – сказала Осака на пресс-конференции.

В матче третьего круга Соболенко уступила чешской теннисистке Николе Бартуньковой (26-я в рейтинге) со счётом 4:6, 3:6. Рыбакина во втором круге турнира проиграла представительнице Армении Алине Чараевой, занимающей в мировом рейтинге 118-е место (6:3, 4:6, 3:6).