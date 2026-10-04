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«Вы ******** или что?» Зверев — команде во время матча 1/4 финала турнира ATP-500 в Пекине

«Вы ******** или что?» Зверев — команде во время матча 1/4 финала турнира ATP-500 в Пекине
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поругался со своей командой во время четвертьфинального матча турнира ATP-500 в Пекине против 24-кратного чемпиона ТБШ сербского теннисиста Новака Джоковича. Встреча завершилась поражением Зверева (6:4, 4:6, 4:6).

Пекин (м). 1/4 финала
04 октября 2026, воскресенье. 14:10 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
4 		6 6
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

– Ты истеришь.
– Вы ******** [идиоты] или что?

– Играй, встань ближе.
– Так ещё больше угол. Я не понимаю. Мозгов вообще нет, что ли?
*****, вы ******** [идиоты] какие-то, честно, — сказал Зверев на корте во время матча.

В полуфинально