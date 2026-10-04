«Вы ******** или что?» Зверев — команде во время матча 1/4 финала турнира ATP-500 в Пекине

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поругался со своей командой во время четвертьфинального матча турнира ATP-500 в Пекине против 24-кратного чемпиона ТБШ сербского теннисиста Новака Джоковича. Встреча завершилась поражением Зверева (6:4, 4:6, 4:6).

– Ты истеришь.

– Вы ******** [идиоты] или что?

– Играй, встань ближе.

– Так ещё больше угол. Я не понимаю. Мозгов вообще нет, что ли?

*****, вы ******** [идиоты] какие-то, честно, — сказал Зверев на корте во время матча.

В полуфинально